Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyada, lüks ve gösterişli hayatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar aylarca Türkiye kamuoyunu meşgul etti.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.

BEN REKLAM YÜZÜYÜM

Dilan Polat ifadesi sırasında kendisine sorulan para giriş çıkış sorularına, "Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor" dedi. Ayrıca Dilan Polat'ın tüm ifade boyunca ağladığı öğrenildi.

FARKI AÇIKLAYAMADILAR

Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 – 200 bin arasında olduğunu söyledi. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenildi. Çiftin Avukatı Ahmet Gün'ün aylık gelirini 300 bin olarak beyan ettiği öğrenildi. Gün'ün ayrıca ifadesinde, "Bana ne dediyseler onu yaptım" dediği öğrenilirken, Dilan ve Engin Polat'ın da ifade sırasında sorulan sorulara, "Ahmet Gün ne dediyse onu yaptık" dedikleri öğrenildi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Çiftin gözaltına alınmadan hemen önce adres değişikliği yapmaya çalıştıklarına ilişkin soruya ise, çocuklarının okulunu değiştirmek için yaptıklarını söylediği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmalarda çocukların hala aynı okula gittikleri tespit edildi.

MAL SATARAK KAZANDIK

Engin Polat ise ifadesinde yolsuzluk ve kara para suçlamalarını red ettiği öğrenilirken, "Bunlar ticari ilişkiler. 200 milyon lirayı mal satarak kazandık. Şirketler bazen battı. Tekrar açtım. " dedi.

SILA DOĞU: İLİŞKİM YOK

Sıla Doğu'nun ise ablası Dilan Polat gibi, şirketin reklam yüzü olduğunu söyleyerek, "Benim hiçbir dahilim yok. İlişkim yok. Adımıza şirketler açıldı" dediği öğrenildi.

LÜKS ARAÇLAR EMNİYET'TE SERGİLENDİ

Soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 24 araca el konuldu. El konulan araçlardan 13 tanesi dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

KOMŞULARINA KABUS OLMUŞLAR

Engin-Dilat Polat çiftinin tutuklanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Polat çiftinin komşularına saldırdığı görüldü. Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda para hareketleri örümcek ağını andıran grafiklerle ortaya konuldu.

500 MİLYON TL PARA AKIŞI

49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat'ın aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

İSİM İSİM ŞİRKET KURDUKLARI KİŞİLER

MASAK raporunda Dilan Polat ve Engin Polat'ın ortağı ya da yöneticisi olduğu şirketleri ile babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgün Yılmaz ile Engin Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun isimleri üzerine şirketlerin kurulduğu belirtildi.

Raporda bu şirketlerin isimleri ve unvanlarına da yer verildi: "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır" denildi.

VERGİ MATRAHINI DÜŞÜRMEK İÇİN SAHTE BELGE

Dilan Polat ve Engin Polat'ın para akışı MASAK'ın hazırladığı grafikte detaylıca ortaya kondu. Raporda çiftin ayrıca internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

LÜKS OTOMOBİL ALIMINDA KULLANILDI

Dilan Polat ve Engin Polat, lüks otomobilleriyle magazin dünyasının gündemine gelmişlerdi. MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit paranın lüsk otomobil alımında kullanıldığı belirtildi.

SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

MASAK raporu Dilan ve Engin Polat'ın kurduğu sistemi ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Raporda şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL'nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği belirtilerek şöyle denildi: "Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği."

200 MİLYONLUK SAHTE E-TİCARET

Dilan ve Engin Polat, kozmetik ürünleri internet üzerinden pazarlıyorlardı. MASAK raporunda, 200 milyon TL'lik e-ticaretin gerçek alış satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Dilan ve Engin Polat'a aitRise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

ANA PARA O ŞİRKETE GİDİYOR

O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dahılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor.





Polar çifti soruşturması kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 9 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Öte yandan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Polat çifti günler sonra ilk kez görüntülendi.

GÜZELLİK MERKEZİNİN KURŞUNLANMASI OLAYINDA POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat hakkında, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklama kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Parlak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tuttuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlağı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah'ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş" dedi.

AZMETTİRİCİ POLAT AİLESİ

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Toplam 5 zanlı yakalanmıştı. Zanlılar tetikçi olduğunu itiraf ettiler. Kurşunlatma olayını yaklaşık 20-30 bin liralık meblağlar karşılığında yaptıklarını söylediler. İtirafların ardından soruşturma boyut değiştirdi.