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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 13:47 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 13:57

Fenomen avı... Bahar Candan Nihal Candan gözaltına alındı! Kara para aklama operasyonundan ilk görüntü! Evleri arandı!

Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, Candan kardeşlerin evinde arama yaptı. İşte operasyona dair ilk görüntüler...

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ile Kars'ta yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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