Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, geçen günlerde annesi ile bir paylaşımda bulundu. Allen, annesi ile makyaj yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Allen'in annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu Yeşilçam efsanesiymiş. İşte "Gol Kralı"nda Kemal Sunal ile birlikte rol alan Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu…