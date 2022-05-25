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Haberler Magazin Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Tolga Güleç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, önce bacak bacak üstüne atarak yatakta verdiği iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Allen daha sonra ise siyah jartiyeriyle paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği pozlara Ceren Monay, Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü'den de yanıt gecikmedi. İşte Yasemin Allen'in o pozları...

25.05.2022 18:53 - Son Güncelleme: 25.05.2022 19:14
Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

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Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Allen şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, önce bacak bacak üstüne atarak yatakta verdiği iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Allen'in bu paylaşımına aralarında Ceren Monay, Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü'nün de bulunduğu ünlü isimlerden yorum yağdı.

Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Ünlü oyuncu daha sonra ise siyah jartiyeriyle paylaşımda bulundu. Allen, bu kez koltukta uzanırken verdiği pozu yayınladı.

Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

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