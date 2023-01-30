Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

7 kez nikah masasına oturan oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Danyal'ın yıllar önce verdiği bir röportaj ise gündem oldu. Ünlü oyuncu, 12 senedir aynı yastığa baş koyduğu eşini evliliğe ikna etmek için her şeyi yaptığını dile getirdi.

Danyal, söz konusu röportajda şu ifadeleri kullandı: "Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli.

Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır. Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler.

Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim"