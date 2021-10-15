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Yargı 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Çınar bıçaklanıyor! Ölecek mi?

Yargı 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Çınar bıçaklanıyor! Ölecek mi?
15.10.2021 17:28
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Kanal D’nin yeni dizisi Yargı fırtına gibi esiyor. Son olarak 4. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizisin merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ilgaz ve Ceylin dışarıda katilin peşine düşmüşken, cezaevindeki Çınar büyük bir tehlike yaşıyor. Babası Metin'in, içeri attığı adam Çınar'ın peşine düşüyor. İntikam almak için köşeye sıkıştırdığı Çınar ile kavga etmeye başlıyor. Çınar, mücadeleden başarılı çıksa da adam son hamlesini yapıyor. Yanında getirdiği şişle Çınar'ı yaralıyor. Bu haberi alan Ilgaz ve babası Metin, büyük şok yaşıyorlar. Çınar'ın ölme ihtimali karşısında Metin, içten içe büyük üzüntü yaşıyor. İşte Yargı 5. bölüm 2. fragmanı…

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