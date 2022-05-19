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Yargı 33. bölüm fragmanı: Cüneyt, Ceylin'i şoka sokacak kadar önemli ne söylüyor?

Yargı 33. bölüm fragmanı: Cüneyt, Ceylin'i şoka sokacak kadar önemli ne söylüyor?
19.05.2022 21:53

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Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı 32. Bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Ceylin ve Ilgaz, boşanma sonrası yeni evdedir. Ilgaz'ın da, Ceylin'in de yüreği buruktur. Güzel anılar biriktireceklerini düşündükleri evde iki yabancı gibidirler. Bu sırada kesişen dava Ceylin'i zor duruma sokar. Davayı çözmek için Ceylin, Ilgaz ve Derya büyük çaba harcayacaklardır. Cüneyt ise, Ceylin'i şoke eden bir bilgi veriyor.

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