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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 19:21 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 19:22

Engin Polat'ın sosyal medya hesabı mı hacklendi? İlginç maske paylaşımı

Şatafatlı hayatıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Eşi Engin Polat'ın uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla 'nereden geliyor bu değirmenin suyu?' sorularına kapı aralayan Dilan Polat, cezaevinde olmasına rağmen sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Cezaevinden sosyal medyayı sık sık takip ettikleri bilinen Polatgillerden şoke eden bir paylaşım geldi. Engin Polat'ın yaptığı paylaşım kafaları karıştırırken, 'Engin Polat'ın hesabı mı hacklendi?' sorularını beraberinde getirdi.

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