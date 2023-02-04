Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir açıklaması: ''Birbirimize düşürmeyin...''

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakın zamanda iki ayrılık iddiası gelmişti. Bunlardan biri Pelin (Pelo) karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman'a aitti. Ayrıca Kahraman'ın 'metres' rolünden rahatsız olduğu dile getiriliyordu. Konu hakkında Kahraman'dan açıklama geldi. İşte detaylar...