Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: "Birbirimize düşürmeyin" Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakın zamanda iki ayrılık iddiası gelmişti. Bunlardan biri Pelin karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman'a aitti. Ayrıca Kahraman'ın 'metres' rolünden rahatsız olduğu dile getiriliyordu. Konu hakkında Kahraman'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
04.02.2023 15:50 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:00
Twitter'da bir hesap, Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın araya menajerini koyarak senaryoyu kendi lehine değiştirttiğini iddia etmişti.
Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir açıklaması
Kulislerden sızan bilgiye göre Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek iddiası diğer bir iddiaydı.