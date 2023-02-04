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Haberler Magazin Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: "Birbirimize düşürmeyin" Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le...

Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: "Birbirimize düşürmeyin" Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le...

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakın zamanda iki ayrılık iddiası gelmişti. Bunlardan biri Pelin karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman'a aitti. Ayrıca Kahraman'ın 'metres' rolünden rahatsız olduğu dile getiriliyordu. Konu hakkında Kahraman'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

04.02.2023 15:50 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:00
Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: Birbirimize düşürmeyin Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında flaş bir iddia gelmişti geçtiğimiz günlerde.

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Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: Birbirimize düşürmeyin Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le...

Twitter'da bir hesap, Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın araya menajerini koyarak senaryoyu kendi lehine değiştirttiğini iddia etmişti.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir açıklaması

Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: Birbirimize düşürmeyin Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le...

Nedeni ise karakterine gelen eleştirilerden ve gidişattan rahatsız olmasıydı.

Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: Birbirimize düşürmeyin Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le...

Dizide daha önce de kesilen sahneler sebebiyle bazı oyuncularla yapım ekibi arasında çekişmeler yaşandığı iddia edilmişti.

Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını gerçeğini açıkladı: Birbirimize düşürmeyin Metres Pelin rolünden rahatsız deniyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le...

Kulislerden sızan bilgiye göre Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek iddiası diğer bir iddiaydı.

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