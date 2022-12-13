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Yalı Çapkını'ndaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer Ferit...

Yalı Çapkını'ndaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer Ferit...
13.12.2022 23:56 - Son Güncelleme: 13.12.2022 23:56

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Çetin Tekindor (Halis Korhan), Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazım), Emre Altuğ (Orhan), Gözde Kansu (Gülgü), Ersin Arıcı (Abidin), Gülçin Santırcıoğlu (İfakat), İrem Altuğ (Sultan) gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncularıyla sık sık gündemde yer aldı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanması ise izleyicilerin merakını arttırdı. Yalı Çapkını ile ilgili çok merak edilen gerçek, haftalar sonra ortaya çıktı. Bakın Gülseren Budayıcıoğlu'na hangi isim başvurmuş...

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