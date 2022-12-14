Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları tanıtım videosu izle! Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ilk bölümüyle 12 Aralık 2022 bugün saat 18.30'da Youtube'de yayınlanacak.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Gelin Adayları Merve Demirbilek, Yeliz Açıkel, Yaren Dağ, Şeydanur Tunç, Simge Nur Erkoç, Aybüke Çangal, Cansel Ayanoğlu, Tuğçe Aleyna ve Ayşenur İnam olacak.

Damat adayları ise Tolga Kandemir, Serdar Aycan, Erhan Saffar, Bilek Orundaş, Sedat Polat, Erol Yıldırım, Zeyd Gümüştutan, Kaan Seyhan ve Oğulcan Yılmaz olacak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİM KİMDİR?

ZEYD GÜMÜŞTUTAN

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yer alacak. 1990 İstanbul doğumlu damat adayı Göz6 programına da katılmıştı. Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.

AYBÜKE ÇANGAL

25 Ekim 2001 doğumlu Aybüke Çangal TikTok fenomenidir. Boynuna 'Çakal' dövmesi yaptırmasıyla tanınıyor.

YAREN DAĞ

Kısmetse Olur gelin adayı Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

CANSEL AYANOĞLU

Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." diye konuştu.

ERHAN SAFFAR

Kısmetse Olur evinin damat adayı olan Erhan Saffar 1990 doğumludur. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

TOLGA KANDEMİR

İzmitli 26 yaşındaki Tolga 019 Türkiye birincisi seçilmiştir. Lisanslı basketbol oyuncusudur.