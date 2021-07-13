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Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı’nın oğlunu görenler inanamadı!

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı’nın oğlunu görenler inanamadı!
13.07.2021 00:43 - Son Güncelleme: 13.07.2021 00:45
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Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı’nın oğlunu görenler inanamadı! Ünlü oyuncu Burak Hakkı, 2001 yılında nikah masasına oturduğu Sema Şimşek ile 2012'de evliliğini sonlandırmıştı. Sema Şimşek ile yaptığı evlilikten Rüzgar adından bir oğlu olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hakkı, 2008 yılında dünyaya gelen oğlu Rüzgar ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Baba-oğlun pozları kısa süre içinde sosyal medyaya damga vururken Rüzgar'ın annesi Sema Şimşek'e olan benzerliği dikkat çekti. İşte Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar…


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