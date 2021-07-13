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Funda Eryiğit'ten iddialı paylaşım! Transparan gömleği ve süper mini eteği ile kasıp kavurdu

Funda Eryiğit'ten iddialı paylaşım! Transparan gömleği ve süper mini eteği ile kasıp kavurdu
13.07.2021 09:52
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Funda Eryiğit transparan gömleği ve süper mini eteği ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! Son olarak başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz dizisinde verdiği Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Funda Eryiğit, ikinci sezonda yapımda yer almayacağını açıklamıştı. Ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olan Eryiğit, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, transparan gömleği ve süper mini eteği ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Eryiğit'in iddialı pozu, kısa sürede gündem oldu. İşte Funda Eryiğit'in sosyal medyayı sallayan o pozu…


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