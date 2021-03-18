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Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e skandal sözler! "Bacak aran çok kötü" diyerek bikinili fotoğrafını ifşa etti

Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e skandal sözler!
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ağmur Sarnıç'tan Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ile Seren Serengil arasında sular durulmuyor. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti. 'Namus abidesi teyze bacak aranı git de toplattır' ve daha bir çok çirkin sözleri Instagram hesabından tek tek sıralayan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Seren Serengil ve annesine verdi veriştirdi. İşte büyük tepki çeken Yağmur Sarnıç'ın Instagram paylaşımları...


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