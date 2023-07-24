Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Hazar Motan ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Veda Mektubu'nda Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. 48 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu. İşte Selim Bayraktar'ın biricik eşi...