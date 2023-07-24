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Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı!
24.07.2023 19:49

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Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Hazar Motan ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Veda Mektubu'nda Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. 48 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu. İşte Selim Bayraktar'ın biricik eşi...

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Veda Mektubu'nda Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
1975 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Selim Bayraktar, 1987 senesinde ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi.

2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Bayraktar, televizyonda ilk kez 2006 yılında Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü.

Muhteşem Yüzyıl, Destan, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde yer alan Bayraktar'ın aşk hayatı da merak edildi.

5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturan Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar da şoke oldu.

SELİM BAYRAKTAR VE EŞİ EMEL KARAKÖSE

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