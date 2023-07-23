47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle hafızalara kazınan Nefise Karatay, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Aradığı aşkı Yusuf Day'da bulan ve bir kız evladı olan ünlü model, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara adından söz ettiren Karatay, son olarak "Botoksum, dolgum yok" diyerek gündeme geldi. 47 yaşındaki Karatay'ın açıklamasına tepkiler çığ gibi büyürken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...