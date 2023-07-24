Haberler Magazin Videoları Rabia Soytürk'ten Caner Topçu'ya terbiye ayarı! Sümeyye Aydoğan'ı duyunca küplere bindi açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sende olmayan şeyin...'

Rabia Soytürk'ten Caner Topçu'ya terbiye ayarı! Sümeyye Aydoğan'ı duyunca küplere bindi açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sende olmayan şeyin...'

Rabia Soytürk'ten Caner Topçu'ya terbiye ayarı! Sümeyye Aydoğan'ı duyunca küplere bindi açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sende olmayan şeyin...'
24.07.2023 20:02 - Son Güncelleme: 24.07.2023 20:06

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Oyuncu Caner Topçu ve eski dizi partneri Rabia Soytürk arasında gerginlik çıktı. Şu sıralar genç oyuncu Sümeyye Aydoğan ile partner olan Caner Topçu'nun yaptığı açıklamalar, Soytürk'ü kızdırdı. Sosyal medyada hayranları Topçu'yu eleştri yağmuruna tuttu. Yakışıklı oyuncunun açıklamalarına kısa süre sonra Rabia Soytürk'ten de yanıt gecikmedi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncunun "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklindeki mesajı manidar bulundu. İşte detaylar...

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