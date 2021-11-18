'Ütücü' dedi burun kıvırdı! Beren Saat'ten Kulüp dizisi açıklaması: Gökçe Bahadır'ın rolü...

Beren Saat başını duvarlara vuruyor 'ütücü' dedi elinin tersiyle itti! Görünce dünyası başına yıkıldı eşi Kenan Doğulu'yla... Uzun süredir ulusal kanallarda yer almayan 37 yaşında Beren Saat, şu sıralar daha çok magazinel haberlerle gündemde. Eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları çözen ve sık sık mutluluk pozları veren Beren Saat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve gören duyan şaştı kaldı. Eğer gerçekse Beren Saat, başını duvarlara vursa yeridir. İşte haberinn detayları...

Geçtiğimiz hafta dijital platformda izleyicisiyle buluşan; Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Kulüp' dizisi büyük ilgi görüyor.

Hikayesi 1995 yılının İstanbul'unda geçen altı bölümlük yapımda, Matilda karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, sergilediği performansla beğeni topluyor.

"ASSOLİST OLMAM LAZIM"

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Matilda rolü olarak olarak Beren Saat'e teklif edildi. Güzel oyuncu, "Ütücüyü oynayamam, assolist olmam gerek" diyerek, teklifi geri çevirdi.

Beren Saat'ten gelen 'ret' cevabının ardından söz konusu rol bu sefer Gökçe Bahadır'a teklif edildi. Ve 40 yaşındaki oyuncu, dizinin 'Matilda'sı oldu. Yayına girdiği andan bu yana büyük dikkat çeken dizi, Netflix'in iddialı yerli yapımları arasında yerini aldı bile!

Dizinin büyük ilgi görmesi ve Gökçe Bahadır'ın Mathilda rolündeki performansıyla oyunculuğunu üst çıtalara taşımasıyla sosyal medyada büyük bir yükselişe geçmesinin ardından, Beren Saat'in kararından pişman olup olmadığı ise merak konusu oldu.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Gökçe Bahadır, rolüyle ilgili "Senaryo ilk geldiğinde 'Nasıl oynarım?' diye düşünmüştüm. Rolün içine girdikçe her şey daha kolay oldu. Çok çalıştık. Hem işimden hem de oynadığım karakterden çok şey öğrendim" demişti.

KENAN'DAN JEST

'Kulüp' dizisinin galası önceki akşam Salt Galata'da gerçekleşmişti. Geceye katılanlar arasında Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de vardı. Basın mensuplarını gören ikili, soruları ayaküstü yanıtlamıştı.

Heyecanlı olan Kenan Doğulu, dizinin dördüncü bölümünde bir şarkı verdiğini açıklarken, "İnşallah harika bir sezon olur. Dizide duygusal olarak ayrı bir bağımız oldu" ifadelerini kullanmıştı. Beren Saat ise heyacanlı olduğunu söylemişti.