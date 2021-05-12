RAMAZAN İMSAKİYE
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Usta oyuncu Nurseli İdiz: Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık

Usta oyuncu Nurseli İdiz: Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık
12.05.2021 17:48
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Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz hayatındaki kırılma noktalarını tek tek anlattı. Maddi olarak şöhreti beceremediğini söyleyen Ediz, "Bir takım yanlışlıklar yaparak elimdeki her şeyi kaybettim. Sonra bende ruhsa sıkıntılar başladı. Bu şöhretin bedeli değil, kendi piyasaya karşı güçlü duramamanızın bedeli. Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık" diye konuştu.


Parayı idare etme konusunda bilgisiz olduğunu ve sıkıntılar yaşadığını söyleyen İdiz, "Maddi olarak şöhreti beceremedim. Bir takım yanlışlıklar yaparak elimdeki her şeyi kaybettim. Sonra bende ruhsal sıkıntılar başladı. Bu şöhretin bedeli değil. Kendi piyasaya karşı güçlü duramamanızın bedeli. Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık. Şimdi gençler akıllı. Yatırım yapıyorlar, paralarını dikkatli kullanıyorlar. O zaman menajer diye bir şey yoktu. Halkla ilişkiler diye bir şey yoktu. Bir de biz akademisyen olarak geldiğimiz için sudan çıkmış balık gibiydik" dedi.

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