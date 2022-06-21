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Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın paylaşımı endişelendirdi!

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın paylaşımı endişelendirdi!
21.06.2022 01:37 - Son Güncelleme: 21.06.2022 01:41

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Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Namlı, geçen günlerde Hakan Ural'ın duyurduğu müjdeli haberle gündem olmuştu. Ural, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" diyerek güzel haberi duyurmuştu. Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan üzücü haber geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sunucu, her ne kadar 'iyiyim' dese de hayranlarını endişelendirdi.

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