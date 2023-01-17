Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen gün KKTC'de rahatsızlanarak ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'den gelen kötü haber sevenlerini korkuturken ünlü şovmenin kardeşi Yeşim Erbil, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yeşim Erbil, "Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs'ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok." dedi.