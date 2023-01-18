Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı oğlu Kuzey’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu. Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti. Ancak Şıkel ile Altuğ'un son aylarda gerilim yaşadığı öne sürüldü. Bunun nedeni ise Çağla Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları olarak gösterildi. İddialar hakkında taraflardan henüz açıklama gelmezken ikilinin büyük oğulları Kuzey son haliyle dikkat çekti. Yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallayan Kuzey için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un biricik oğulları...