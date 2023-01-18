Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı oğlu Kuzey’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı oğlu Kuzey’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı oğlu Kuzey’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı
18.01.2023 14:07 - Son Güncelleme: 18.01.2023 14:07

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:04
Elif Karlı'nın eşi hayatını...
Magazin 00:37
"Survivor sahte" diyen...
Magazin 00:11
Kiboş ve eşinden buram buram...
Magazin 00:30
Günler sonra baba olacak Nihat...
Magazin 00:22
Şarkıcı Ozan Orhan baba oldu!
Magazin 44:02
Devlet Bahçeli’den önemli...
Magazin 00:12
Yeşilçam'ın 'bayan popo'su...
Magazin 03:23
Bircan Bali'den Hafsanur...
Magazin 00:15
Perihan Savaş'tan kına...
Magazin 01:47
Semih Sevgi cinayetinin sırrı...
Magazin 04:20
Acun Ilıcalı’dan Nagaihan...
Magazin 00:11
Afra'dan ayrılan Mert...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu. Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti. Ancak Şıkel ile Altuğ'un son aylarda gerilim yaşadığı öne sürüldü. Bunun nedeni ise Çağla Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları olarak gösterildi. İddialar hakkında taraflardan henüz açıklama gelmezken ikilinin büyük oğulları Kuzey son haliyle dikkat çekti. Yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallayan Kuzey için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un biricik oğulları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA