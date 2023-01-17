Ünlü oyuncu Perihan Savaş'tan kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'i düğün heyecanı sardı. Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci dün akşam kına gecesi yaptı. Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde de kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı. Perihan Savaş gelinine altın takarken Ketenci, geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Türk örf ve adetlerini tek tek yerine getiren çiftten Ketenci, art arda fotoğraflar yayınlarken kayınvalidesi ve görümcesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. İşte o pozlar...