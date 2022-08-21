Üçüncü çocuğuna hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı!

Hakan Ural ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyiciyle buluşan Nur Tuğba Namlı'nın yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Spikerlik yaptığı dönemdeki ve Var Mısın Yok Musun yarışmasındaki haliyle sosyal medyaya damga vuran Namlı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Namlı'nın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...