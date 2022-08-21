Haberler Magazin Videoları Üçüncü çocuğuna hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı!
21.08.2022 17:51 - Son Güncelleme: 21.08.2022 17:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:49
Yeşilçam'ın kötü çocuğu...
Magazin 02:19
HDP'li Ömer Faruk...
Magazin 00:05
Buse Varol yeni imajıyla poz...
Magazin 00:21
Neslişah Alkoçlar ile Engin...
Magazin 00:45
Tokatçı'nın Emine'si Nazan...
Magazin 00:33
Erol Köse'den 'Nez' sorusuna...
Magazin 00:48
Kısmetse Olur'un yakışıklısı...
Magazin 00:27
Şarkıcı Emrah çocuklarıyla...
Magazin 00:23
Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu...
Magazin 00:27
Ezgi Sertel ve eşi Ozan...
Magazin 03:20
Gülşen'den skandal sahne...
Magazin 00:14
Hülya Avşar denizden paylaştı!

Hakan Ural ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyiciyle buluşan Nur Tuğba Namlı'nın yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Spikerlik yaptığı dönemdeki ve Var Mısın Yok Musun yarışmasındaki haliyle sosyal medyaya damga vuran Namlı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Namlı'nın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...

Magazin Videoları
SON DAKİKA