Tuvana Türkay ve ablası Katre bikinili halleriyle Bodrum'u salladı! Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. Son olarak kardeşi ile bikinili fotoğraf paylaşan Katre Türkay, kısa sürede sosyal medya gündeminde yer aldı. Abla kardeşin benzerliği ise konuşulan bir başka konu... İşte Tuvana Türkay ve ablasının tatil fotoğrafları başta olmak üzere, ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...