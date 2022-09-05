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Türkan Şoray tatilden peş peşe paylaştı! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

Türkan Şoray tatilden peş peşe paylaştı! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi
05.09.2022 23:45 - Son Güncelleme: 05.09.2022 23:50

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Kara Gözlüm, Dila Hanım, Dönüş gibi yapımlarda rol alan ve özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Asya karakteriyle hafızalara kazınan Türkan Şoray, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen ve Yeşilçam'ın Sultan lakaplı oyuncusu olarak anılan Şoray, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Güzelliği dillere destan olan ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Tatil paylaşımında bulunan Şoray, güneşlendiği anları yayınlayarak sosyal medyayı salladı. İşte 77 yaşındaki Türkan Şoray'ın hayran bırakan son hali...

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