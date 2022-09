Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan Beykoz'daki villada yok yok

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! Yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven usta sanatçı Sibel Can'ın yaşadığı ev merak konusu oldu. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi sanatçı, vaktinin çoğunu evinde geçiriyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda "Evimdeki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen güzel sanatçının evini görenler hayran kalıyor. İşte sesiyle mest eden Sibel Can'ın evi...