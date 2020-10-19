Türk sosyetesinin koronavirüs rezaleti! 11 saatlik ev partisini polis bastı

Kendilerine ‘sosyetik’ diyen 250 kişilik utanmaz, önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir villada toplandı. Covid-19 için devletimizin aldığı önlemleri umursamayan Ceylan Çapa, Yasemin Taciroğlu ve Rüzgar Çetin gibi isimler, sabaha dek eğlendi. Rezalteni görüntüleri 'partiniz batsın' dedirtti.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere devletimizin her kademesi, Covid-19 salgınıyla var gücüyle savaşırken onlar herkesin sağlığını riske attı! Kendilerine 'sosyetik' diyen 250 kişi, önceki gece umursamazlığın kitabını yazdı! Alicem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki 4 katlı villasında yapılan partiye, şikayet üzerine 06.00'da polis baskın yaptı.

HİÇBİR KURALI TANIMADILAR!

Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu ve Şevval Şahin gibi isimler katıldı. "Rezalette son perde" dedirten partiye girmek için özel bir şifrenin olduğu ve 'Instagram'da görüntüler yayılmasın diye' telefonların toplandığı ortaya çıktı.

En iyi okullarda eğitim görmüş ve Türkiye'nin en zengin ailelerine üye olan gençlerin umursamazlığı, "Okumakla adam olunmuyor" dedirtti.

Yıllar önce karıştığı kazada bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin de partideydi. Çetin'in yanındaki güzel, flaşları görünce saklanmak için takside yerlere yattı!

POLİS KAPIYA DAYANDI

Komşuların şikayeti üzerine partiyi haber alan polis, villaya baskın yaptı. Partiye katılanların sosyal medyada paylaşım yapmaması için girişte telefonlarına el konduğu ortaya çıktı.

SABAH SABAH CİN GİBİ

Partiden 07.15'te çıkan Berk Suyabatmaz, hayli enerjikti! Partide Yasemin Taciroğlu ile aşkı Caner Karaloğlu da vardı.

Birçok sosyetik simanın katıldığı partide Ceylan Çapa da vardı. Çapa, sosyal medyada paylaşım yapmanın yasak olduğu partide eğlendiği anları utanmadan paylaştı.

Feryal ile Kemal Gülman'ın oğulları Aslan da partiden çıkarken montuyla yüzünü gizledi.