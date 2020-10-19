Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç memleketiyle şaşırttı! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç meğer...

Geçtiğimiz ağustos ayında oyuncu Gupse Özay ile 6 yıllık ilişkisini nikah ile taçlandıran Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç'un hayatı merak ediliyor. 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya gelen Barış Arduç, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken oyuncu, yakışıklılığı ile de gündemden düşmüyor. Son olarak eşi Gupse Özay'ın hamile olduğu ancak bu iddianın doğru olmadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Barış Arduç'un nereli olduğu merak konusu oldu. Memleketiyle şaşırtan Barış Arduç nereli? İşte Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve ünlülerin memleketleri...

Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde ortanca çocuk olarak dünyaya geldi. 8 yaşında kadar ailesi ile yurt dışında yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.