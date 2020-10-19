EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan 'sevgilisi Gizem Acar hamile' iddialarına yanıt! 'Saçmalık, iğrençlik...'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Gizem Acar'ın hamile olduğu haberi kısa sürede yayıldı. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Instagram hesabından hamilelik iddiasıyla ilgili paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca'nın tepkisi...

Oktay Kaynarca, sevgilisi olduğu iddia edilen Gizem Acar'ın hamile olduğu iddialarına Instagram hesabından açıklık getirdi. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.

Oktay Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu iddia edilen model ve oyuncu Gizem Acar ile ilk kez Bodrum'da görüntülenmiş, sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncu, kameraları görünce ters ters bakarak tepkisini belli etmişti.

Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra.

Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar.

Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.

Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."

GİZEM ACAR KİMDİR?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 125.000 TL'yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Elazığlı, babası Malatyalı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 1990-1997 yılları arasında yarışma ve eğlence programlarında sunuculuk yapmıştır.

1989 yılında yayınlanan Gençler dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Oktay Kaynarca; Adanalı, Kurtlar Vadisi, Geniz Zamanlar, İnadına Yaşamadık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde, ayrıca Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşçakal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Oktay Kaynarca 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünya evine girmiştir. Ancak bu evliliğini de 2013 yılında sonlandırmıştır.

Şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır karakterine hayat vermektedir. Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.