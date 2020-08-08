08.08.2020 13:13

Üç yıllık sevgilisi Tuba Büyüküstün ile yollarını ayıran Umut Evirgen, mutluluğu yine sinema sektöründe buldu. İşletmeci ve yönetmen Evirgen, bir süredir 23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun’la aşk yaşıyor.

Magazin dünyası, dün bu sürpriz aşkla çalkalandı... Tuba Büyüküstün'le üç yıllık büyük aşkı, geçtiğimiz aylarda sona eren Umut Evirgen, sürpriz aşkın kahramanlarından biriydi...



Büyüküstün, eski aşkı Evirgen için "Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük" demişti.

İşletmeciliğin yanı sıra son dönemde yönetmenlikte de iddialı işler yapan Evirgen, mutluluğu ise yine sinema sektöründe bulup gönlünü oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptırdı...

23 YAŞINDAKI güzel oyuncuyla 31 yaşındaki Umut Evirgen'in geçtiğimiz hafta Kaz Dağları'nda çekilen karesi de aşkın kanıtıydı. Melisa Şenolsun ile Evirgen'in çok kısa bir süredir birlikte olduğu öğrenildi. Kuzey Ege'de arkadaş gruplarıyla birlikte tatil yapan ve önceki gün İstanbul'a dönen sürpriz ikili, dün sosyal medyaya da damgasını vurdu.



23 yaşında olan Şenolsun, oyunculuktaki başarısı kadar doğal güzelliğiyle de son dönemin parlayan yıldızları arasında...