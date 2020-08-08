Burcu Özberk bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medyayı salladı! Burcu Özberk yine makyajsız ve doğal...

08.08.2020 14:17

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Yorucu bir sezonun ardından şimdiler tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk'in paylaştığı leopar bikinili sıfır makyaj fotoğraflarının ardından yine en doğal hallerini paylaştı.