Tarzan Rıfkı'nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı yine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! İngiltere'nin Bournemouth kentinde dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu, kadrosunda Kemal Sunal, Hakkı Kıvanç, Ekrem Dümer, Asuman Arsan gibi isimlerin yer aldığı Tarzan Rıfkı'da canlandırdığı Melahat karakteriyle hafızalara kazındı. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Yıldızoğlu, son haliyle yine kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...