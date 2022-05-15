Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Tarzan Rıfkı'nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı yine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! İngiltere'nin Bournemouth kentinde dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu, kadrosunda Kemal Sunal, Hakkı Kıvanç, Ekrem Dümer, Asuman Arsan gibi isimlerin yer aldığı Tarzan Rıfkı'da canlandırdığı Melahat karakteriyle hafızalara kazındı. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Yıldızoğlu, son haliyle yine kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...
15.05.2022 23:12 - Son Güncelleme: 15.05.2022 23:12
Gerçek adı Sonja Eady olarak bilinen ve 1955 yılında Türk anne ile İngiliz baba tarafından İngiltere'de dünyaya gözlerini açan Suna Yıldızoğlu, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini 1976 yılında 'Şoför Mehmet' sinema filminde rol alarak yaşadı.
Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Zeki Alasya gibi isimlerle başrolü paylaşan Suna Yıldızoğlu, Petrol Kralları, Gol Kralı, Sokaktaki Adam ve Tarzan Rıfkı filmleriyle hafızalara kazındı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Yıldızoğlu, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı Tarzan Rıfkı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.