Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’ı Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Gören inanamadı yine hayran bıraktı

Gerçek adı Sonja Eady olarak bilinen ve 1955 yılında Türk anne ile İngiliz baba tarafından İngiltere'de dünyaya gözlerini açan Suna Yıldızoğlu, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini 1976 yılında 'Şoför Mehmet' sinema filminde rol alarak yaşadı.