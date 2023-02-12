Taha Duymaz öldü mü? Ablası Semiha’dan açıklama geldi

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgisi yayınlarken Dilan Polat, CZN Burak ve Derya Uluğ genç fenomenin enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Önceki gün yeni bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, "Allah razı olsun" deyip madencilerin yardıma geldiğini açıkladı. Ancak bu paylaşımdan saatler sonra Taha Duymaz hakkında kahreden bir iddia ortaya atıldı. Duymaz'ın yaşamını yitirdiği öne sürülmesi üzerine ablası yeni bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım....