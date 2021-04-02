Survivor'da kim elendi? Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu! Şoke eden ayrılık...

Survivor'da kim elendi? 1 Nisan 2021 Perşembe Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor 2021'de bu akşam yapılan eleme gecesinde SMS birincileri gönüllüler takımında Poyraz, ünlüler takımında ise İsmail Balaban oldu. Eleme adayları ise, ünlüler takımında Çağrı ve Öykü olurken, gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu. İşte Survivor 2021'e bu gece adaya veda edip gözyaşlarını sel eden yarışmacı...

Survivor'da bu hafta gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonucunda Ünlüler takımından Öykü, Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylaması sonrası iki isim daha eleme adayı olarak potaya girdi.



Son duruma göre eleme potasındaki isimler;



Öykü Çelik

Hanzade Ofluoğlu

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Çağrı Atakan

Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli oldu.



''Uçakta elenir dediler, birleşme partisini gördüm''



Survivor'a veda eden isim Öykü Çelik oldu. Öykü Çelik, ''Belki ben abimle bu kadar vakit geçirmedim. Buradaki herkesi çok seviyorum. En kızgın olan zaman bile sevdim. Uçakta elenir dediler, birleşme partisini gördüm. Survivor çok tehlikeli bir yarışma, dünyanın en zor yarışması evet ama ben geldiğim ilk günden beri kendimi güvende hissettim.'' dedi.