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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 23:12 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 23:20

Survivor'da çığlıklar! Oyun durdu! Ambulans oyun alanına girdi! Yağmur Banda'ya ne oldu? | Survivor Yağmur Kimdir?

Survivor All Star 2024'ün bu akşam yayınlanan dokunulmazlık oyunu bölümüne çığlıklar damga vurdu. Oyunlar durduruldu. Ambulans oyun alanına girdi. Peki; Yağmur Banda'ya ne oldu? Survivor Yağmur Kimdir? İşte oyun alanında yaşanan vahim olay...

Survivor'ın heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesinde talihsiz bir olay yaşandı. Parkurda mücadele ederken bir kaza geçiren Yağmur, acılı bir şekilde çığlık attı. Bu beklenmedik durum karşısında oyun hemen durduruldu ve sağlık ekipleri hızla müdahale için sahaya girdi. Kaza geçiren Yağmur, acil tıbbi yardımın ardından detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldı.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Spor kariyerine tekvandoda elde ettiği başarılarla adını duyuran Banda, Türkiye şampiyonlukları da dahil olmak üzere birçok kez kürsüde yer aldı. 2006 yılında başladığı tekvando sporuna 11 yıl boyunca gönül verdi ve bu süreçte 55 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazanmayı başardı. Yağmur, Survivor 2022'nin ardından Doya Doya Moda yarışmasına katılarak televizyon kariyerine yeni bir boyut kazandırdı.

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