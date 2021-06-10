Survivor'da 'aşk adasına gelmedim' diyen Poyraz'a Yunan talip! Acun Ilıcalı'dan sürpriz video geldi: ''Hayırlı olsun''

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu sene en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz geliyor. Sancakay Ilım Morgül'le adı aşk iddialarına karışan Poyraz bu iddiaları 'Aşk adasına gelmedim' sözleriyle yakasından savmıştı. Poyraz'a bu kez Yunan yarışmacı Carolina tutuldu. Survivor Yunanistan yarışmacılarından Caroline ada konseyinde ilan-ı aşkta bulundu. Carolina "Poyraz çok yakışıklı onunla bayrak yarışına çıkmıştık, görmek için bekleyemiyorum." açıklamasını yaptı. Bu arada Acun Ilıcalı'dan sürpriz video geldi. Videoda Ilıcalı'nın Poyraz'a ''Hayırlı olsun'' dediği duyuluyor.