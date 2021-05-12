RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı! Sergen Bayar Kuförüm Sensin videosu izle...

Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı! Sergen Bayar Kuförüm Sensin videosu izle...
12.05.2021 14:20
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Survivor 2021 yarışmacıları hakkında öyle gerçekler ortaya çıkıyor ki, 'pes' demeden geçilmiyor. TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Sergen Bayar hakkında bu gerçeklede bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Sergen Bayar da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş. Başarılı performansıyla göz dolduran Sergen Bayar sürpriz bir şekilde yarışmadan elenen isim oldu. Sergen Bayar'ın ağlatan vedası sonrası Sergen Bayar kimdir sorusunun yanıtını arayanlar hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı.


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