Survivor'dan elenen Sergen çıka çıka bakın kim çıktı resmen ekran bağımlısı! Hülya Avşar meğer Survivor Sergen'le...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Sergen Bayar'dı. Başarılı performansıyla göz dolduran Sergen Bayar sürpriz bir şekilde yarışmadan elenen isim oldu. Sergen Bayar'ın ağlatan vedası sonrası Sergen Bayar kimdir sorusunun yanıtını arayanlar hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı. Meğer Sergen Bayar da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş.
14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Onlardan biri de yarışmaya veda eden Sergen Bayar oldu. Survivor'dan elenen Sergen hakkında bakın neler ortaya çıktı neler...
Survivor'da ilk eleme adayı Batuhan olmuştu. Daha sonra mavi takım ikinci eleme adayı olarak Poyraz'ı çıkarmıştı. Acun Ilıcalı daha sonra SMS birincilerini açıkladı. Kırmızı takımın SMS birincisi Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Mavi takımın oylama birincisi Poyraz oldu. Poyraz birinci olduğu için adaylığı düştü. Mavi takımın oylamasında ikinci olan isim Steven oldu.