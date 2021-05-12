Survivor'dan elenen Sergen çıka çıka bakın kim çıktı resmen ekran bağımlısı! Hülya Avşar meğer Survivor Sergen'le...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Sergen Bayar'dı. Başarılı performansıyla göz dolduran Sergen Bayar sürpriz bir şekilde yarışmadan elenen isim oldu. Sergen Bayar'ın ağlatan vedası sonrası Sergen Bayar kimdir sorusunun yanıtını arayanlar hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı. Meğer Sergen Bayar da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş.

12.05.2021 10:13 - Son Güncelleme: 12.05.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





