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    • 04.02.2021 11:30
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    • 04.02.2021 11:35
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    çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı! Bilerek mi seçiliyorlar Sergen ve Aleyna meğer...

    Şu sıralar yarışmacıları hakkında öyle gerçekler ortaya çıkıyor ki, 'pes' demeden geçilmiyor.  ekranlarında yayın hayatına başlayan  2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan   hakkında bu gerçeklede bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Sergen Bayar da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş. Ayrıca yine yarışmaya yedeklerden gelen 'la bakın nasıl ortak bir noktaları varmış.

    Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı!

    Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı pes artık! Bilerek mi seçiliyorlar Survivor Sergen ve Aleyna Çalışkan meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Survivor'ın ik yedeklerinden biri olan Sergen Bayar, ünlüler takımına dahil olmuş, hızı ve performansıyla kısa sürede göz doldurmuştu. Sergen Bayar hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' Öte yandan 2.yedeklerden gelen Aleyna Çalışkan'la bağlantısı kafaları iyice karıştırdı. İşte detaylar...

    Survivor 2021'de hem ünlüler hem de gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Sergen Bayar. 1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

    UĞURTAN DORA

    Survivor'ın sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacısı Uğurtan Dora'nın bazı reklam filmlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

        EMİN GÜNENÇ

        Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan gönüllüler takımının yarışmacısı Emin Günenç'in yıllar önce sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı.

        SANCAKAY ILIM MORGÜL

        Sancakay Ilım Morgül'ün ünlü teknik adam Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Sancakay Ilım Morgül Survivor'a erken veda etti ancak bu haber çok konuşuldu.

        YİĞİT ALP POYRAZ

        Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Aleyna Çalışkan'dan gelmişti.

            ALEYNA ÇALIŞKAN

            Acun Ilıcalı'nın vücut geliştirme şampiyonu olduğunu söylediği Aleyna Çalışkan'ın daha önce ulusal kanallarda bir takım yarışmalara katıldığı ortaya çıktı. Önce annesiyle atv ekranlarında yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' adlı yarışmada boy göstermiş Aleyna. Son olarak da Show TV ekranlarındaki Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış. Kuaförüm Sensin'in yarışmasından çıkan bir diğer isim se Sergen Bayar.

            SERGEN BAYAR

            Ünlüler takımının hızlı yarışmacısı Sergen Bayar'ın da yine Kuaförün Sensin adlı yarışmaya, Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı. Hem Aleyna Çalışkan'ın hem de Sergen Bayar 'ın Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer alması kafaları iyice karıştırdı.

            SURVIVOR SERGEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

            Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi. Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

            Tam bir spor düşkünü olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.
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