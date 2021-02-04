Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı pes artık! Bilerek mi seçiliyorlar Survivor Sergen ve Aleyna Çalışkan meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Survivor'ın ik yedeklerinden biri olan Sergen Bayar, ünlüler takımına dahil olmuş, hızı ve performansıyla kısa sürede göz doldurmuştu. Sergen Bayar hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' Öte yandan 2.yedeklerden gelen Aleyna Çalışkan'la bağlantısı kafaları iyice karıştırdı. İşte detaylar...