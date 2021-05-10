Survivor Poyraz ile Masterchef Somer Sivrioğlu arasında ilişki şaşırttı! Meğer Survivor Poyraz Avustralya'da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yarışmanın en çok konuşulan ve gönüllüler takımını kurtaran isim olarak anılan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor Poyraz hakkında şaşırtan gerçekler sosyal medyada yayılmaya devam ediyor...