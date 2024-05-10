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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 16:10

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç'ı canice öldüren Tayfur Kılıç’tan pişkin savunma: Kars'a sattılar!

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attı ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni hala bulunamazken cani koca Müge Anlı ve Tatlı Sert'te suçunu itiraf etti. Müge Anlı, bugün (10 Mayıs) olaya dair çarpıcı gelişmeleri aktardı. Kılıç'ın yargılanmasına devam edildiğini söyleyen Anlı, duruşmada söz alan Tayfur Kılıç'ın ifadesini okudu. İfadede yer alan detaylar kan dondurdu...

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıçı canice öldüren Tayfur Kılıç’tan pişkin savunma: Karsa sattılar
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç'ı canice öldüren Tayfur Kılıç'tan pişkin savunma: Kars'a sattılar

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