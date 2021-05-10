Survivor Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan Yiğit Alp Poyraz Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yarışmanın en çok konuşulan ve gönüllüler takımını kurtaran isim olarak anılan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor Poyraz hakkında şaşırtan gerçekler sosyal medyada yayılmaya devam ediyor...
14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Hakkında şaşırtan bilgiler de çıkmaya devam ediyor.