Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sezer'in ailesi de merak edildi.

1971 yılında Azmi Arna ile dünyaevine giren oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu.

Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

Sosyal medyada gündem olan anne-kız için "Nasıl anlamadık", "Annesi olduğunu bilmiyordum" yorumları yapıldı.

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Deniz Arna, Deli Deli Olma, Üsküdar'a Giderken ve Kapadokya Düşleri yapımlarında yer aldı.