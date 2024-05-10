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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 17:45 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 17:49

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. Acı dolu hayat hikayesiyle dikkat çeken Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. 1971 yılında Azmi Arna ile dünyaevine giren Sezer'in kızı da kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Şerif Sezer hangi oyuncunun annesiymiş...

Yalı Çapkınının Hattuç Halası Şerif Sezer bakın hangi ünlü oyuncunun annesi çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...
Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer bakın hangi ünlü oyuncunun annesi çıktı! "Nasıl anlamadık" Çetin Tekindor'un partneri...

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sezer'in ailesi de merak edildi.

1971 yılında Azmi Arna ile dünyaevine giren oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu.

Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

Sosyal medyada gündem olan anne-kız için "Nasıl anlamadık", "Annesi olduğunu bilmiyordum" yorumları yapıldı.

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Deniz Arna, Deli Deli Olma, Üsküdar'a Giderken ve Kapadokya Düşleri yapımlarında yer aldı.

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