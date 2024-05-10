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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 14:29 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 14:29

Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Yakın arkadaşı ifşaladı: ''Hem kadınla hem kızıyla birlikte oldu''

Müge Anlı'da okuyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için Müge Anlı stüdyosuna geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan izleyiciler Emine'nin Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ile ilişkisi olduğunu söyledi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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