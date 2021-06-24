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Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'yı çoktan rafa kaldırdı! Nisa kendine yeni sevgili yaptı herkesin tanıdığı o isim...

Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'yı çoktan rafa kaldırdı! Nisa kendine yeni sevgili yaptı herkesin tanıdığı o isim...
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Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Ancak sonrasında olaylı bir biçimde ayrılan çift sosyal medyadan birbirlerine ağzına geleni söylemişti. Aradan çok geçmeden Bölükbaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Barış Murat Yağcı'yı çabuk unutan Survivor Nisa, bakın gönlünü kime kaptırdı. İşte Nisa'nın yeni sevgilisi.


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