BZÇ'de peş peşe altıncı veda! Çukurova'dan çok acıklı sonla ayrılacak! Hangi başrol oyuncusu diziye veda edecek?

Çok acıklı sonla ayrılacak! Çukurova'da peş peşe altıncı veda! Felaketin eşiğinde... Üç sezondur adından sürekli söz ettiren ve reyting sıralamasında sürekli zirvede yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşırttı. Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in ayrılığının hemen ardından Behice (Esra Dermancıoğlu), Yılmaz (Uğur Güneş), Müjgan (Melike İpek Yalova) ve Sevda'nın (Nazal Kesal) diziye veda eden isimlerden olmuştu. Son olarak dizide Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın diziye veda edeceği öğrenildi ve izleyiciler heyecanla bu akşam yayınlanacak bölümü bekliyor.