Beril Pozam'dan ''İnşirah Suresi'' itirafı
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Beril Pozam, katıldığı programda inancı ve manevi dünyasına dair açıklamalarda bulundu. İçsel olarak ferahlamaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde İnşirah Suresi okumaya başladığını ve ardından dini sohbetler dinlediğini belirten Pozam ''Hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Bir bakayım dedim internetten. Baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum" diyerek bu anın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin